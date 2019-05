Caperanese, il nuovo allenatore è una vecchia conoscenza spezzina

Dopo la separazione con mister Muzio trovano conferma le indiscrezioni che davano mister Luca Piropi verso la panchina del club di Caperana

Chiavari - Dopo la separazione da mister Muzio la Caperanese ha scelto il proprio nuovo allenatore. Le indiscrezioni che circolavano in questi giorni si sono rivelate giuste, il nuovo tecnico è infatti una vecchia conoscenza dei campionati dilettantistici spezzini. Si tratta di mister Luca Piropi ex allenatore di Levanto 2006, Vecchio Levanto e Monterosso (nella foto con il suo storico vice Nick Bracco, ndr). Con questi ultimi riuscì ad arrivare fino alla finale della Coppa Liguria di I Categoria. Una lunga carriera da giocatore alle spalle per Piropi che dopo una stagione "fuori dal giro" ritorna prontamente in sella accettando la corte dell'ambizioso sodalizio di Caperana. Di seguito il comunicato ufficiale del suo nuovo club.



"L’Asd Caperanese 2015 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra per la stagione 2019/2020 a Luca Piropi. Al nuovo tecnico e al suo staff un caloroso benvenuto e i migliori auguri per il prossimo campionato.



Cogliamo l’occasione per ringraziare mister Fabio Muzio per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni, culminate con la vittoria della Coppa Liguria. A lui e al suo staff auguriamo le migliori fortune per il prosieguo di carriera."