Canaletto "cannibale", anche il Titolo Regionale è canarino

La formazione di mister Bastianelli mette a segno il "double" Titolo Regionale - Campionato superando all'inglese il Celle Ligure. Reti di Giannini e Costa, ancora una grande prestazione di Poli

Santa Margherita Ligure - Trionfo totale per il Canaletto che mette in cassaforte il Titolo Regionale di I Categoria dopo aver trionfato nel Girone D di competenza. Al "Broccardi" di Santa Margherita Ligure è il Celle Ligure a doversi arrendere all'inglese ai ragazzi di mister Bastianelli che centra così il "double".



Le scelte: Bastianelli deve fare a meno di Ardovino, Marozzi e Boggio indisponibili varando quindi la difesa a tre con Richerme - Villa - Ponte, in avanti Poli in appoggio al duo Costa - Giannini. Celle con il 4 - 3 - 3 con Vallerga D. centravanti ai cui lati agiscono Sofia e Soto Pesce. In porta torna l'estremo difensore Provato che nella semifinale, schierato da attaccante aveva siglato il gol per il passaggio del turno e l'accesso in finale.



Primo tempo: Non c'è neanche il tempo di accomodarsi che il Canaletto è già in vantaggio. Lancio di Noga per Costa che, scattato sul filo del fuorigioco, centra in mezzo per Giannini che porta subito avanti i suoi insaccando da sotto misura. Al 4° Costa si mette in proprio e scarica la botta dal limite, Provato vola e devia in angolo. Due giri di lancette dopo la risposta del Celle: centro dalla sinistra di Crovella per Sotopesce che dal limite alza troppo la mira. Il Canaletto fa gioco e all'11° sfiora il tris quando Poli va via in affondo poi sterza e serve all'indietro il rimorchio di Costa che manda il pallone a fil di palo. Vicini al raddoppio i "canarini" al 19° quando Giannini scarica su Costa che prova la battuta dai 35 metri: bomba incredibile che scuote la traversa, sfera che torna in campo, ma Poli calcia sul fondo. La risposta del Celle affidata a Vallerga Daniele che, su assist di Sotopesce, testa i riflessi di Bertagna con il portiere che alza in angolo. Al 38° arriva il raddoppio degli spezzini: palla da Bellini a Poli che innesca con un perfetto assist in verticale Costa il quale infilza Provato finalizzando al meglio la rapida azione dell'undici di Bastianelli. Due minuti dopo ecco la doppietta di Costa che insaccava sempre su assist di Poli, ma l'arbitro annullava la rete per una dubbia posizione di off - side. Nel finale punizione di Orcino che non crea pericoli a Bertagna, al riposo doppio vantaggio Canaletto.



Ripresa: Prima emozione di marca Celle nella ripresa: al 47° affondo di Sofia che centra per il colpo di testa di Suetta, ma il pallone è alto. Al 52° Noga serve Costa che dai quaranta metri prova a sorprendere Provato troppo fuori dai pali, palla di poco alta. Al 56° la migliore giocata della squadra di mister Ghione con un lungo lancio di Suetta che taglia fuori la difesa spezzina e serve Sofia completamente libero, ma il suo diagonale termina sul fondo. Grande occasione per il Celle. A seguire azione tutta di prima del Canaletto sull'asse Sanguinetti - Costa - Poli ancora per Sanguinetti che calcia fuori. Al 67° Costa, in gran giornata, parte palla al piede da centrocampo, salta quattro avversari, ma spara addosso a Provato con Poli che a centro area liberissimo chiedeva palla. Subito dopo la mezzora è invece Sofia a sprecare mandando fuori su centro di Vallerga Daniele. In pratica non succede nient'altro fino al 90° quando Maggiali in ripartenza serve Costa la cui conclusione è disinnescata da Provato.



Conclusioni: Vittoria meritatissima per il Canaletto che fa così suo anche il Titolo Regionale cogliendo il "double" con la vittoria nel proprio torneo. La squadra di Bastianelli rischia poco, segna due gol e ne avrebbe potuti anche siglare di più avendo avuto molte occasioni da rete nel corso del match. Tra i migliori i soliti Costa e Poli.





Tabellino



Celle Ligure - Canaletto 0 - 2

Marcatori: 1° Giannini, 38° Costa



Celle Ligure: Provato, Cosentino, Crovella, Suetta, Bonandin, Fadlaoui, Dorigo, Orcino, Sofia, Vallerga D., Soto Pesce. All. Ghione.

A disp.: Fradella, Vallerga M., Russo, Casali, Carminati, Albanese, Scandolara



Canaletto: Bertagna, Richerme, Ponte, Villa, Ambrosini, Sanguinetti, Giannini, Noga, Costa, Poli, Bellini. All. Bastianelli

A disp.: Argenziano, D'Apice, Di Moise, Ardovino, Lonardo, Cattani, Maggiali.



Arbitro: Sig. Pierpaolo Porzio di Genova.