Cambio in panchina al San Lazzaro Lunense

Dopo la sconfitta per 4 - 0 in casa del Pegazzano mister Biavati rassegna le proprie dimissioni

Sarzana - Termina dopo poco più di una stagione e mezza l'esperienza di mister Marco Biavati sulla panchina del San Lazzaro Lunense. Il tecnico, ex tra le altre di Vezzano, Antica Luni e Casano, ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso dell'odierna giornata in seguito alla sconfitta patita ieri sul campo del Pegazzano con un netto 4 - 0 in favore dei padroni di casa in quello che era un delicato scontro salvezza. Il San Lazzaro si trova attualmente quartultimo in classifica a quota 17 punti.



Queste le parole di mister Biavati:



"Volevo comunicare le mie dimissioni da allenatore del San Lazzaro Lunense. Volevo ringraziare i dirigenti storici della società ossia Sivano, Stefano, Pino e Valter che mi hanno fatto sempre sentire a casa, soprattutto nei momenti difficili."