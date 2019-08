Calendario I Categoria, per Caperanese e Follo trasferte con Riccò e Sporting Aurora

La Spezia - Partirà più tardi, solamente il prossimo 13 Ottobre, e sarà anche più corto avendo solo 14 formazioni al via, ma anche per il Girone D di I Categoria la LND della Liguria ha emanato quest'oggi il calendario. Al Riccò Le Rondini l'onere di tenere a battesimo la Caperanese data tra le favorite del torneo. Altra formazione molto ambiziosa come il Follo San Martino vedrà il suo percorso iniziare a Sestri Levante in casa dello Sporting Club Aurora. Altra squadra con forti ambizioni, la Tarros Sarzanese, terrà a battesimo nel campionato di I Categoria la neo promossa ed esordiente assoluta Arcola Garibaldina. Il Pegazzano sarà impegnato in trasferta in casa del Casarza Ligure. Il rinnovato Intercomunale Beverino sarà impegnato in casa del Marolacquasanta. Derby di Sarzana tra San Lazzaro Lunense e Sarzana 1906. Prima giornata con scontro incrociato tra due formazioni su cui ci sono ancora più di un interrogativo come Castelnovese e Borgo Foce Magra A.F.



CALENDARIO CAMPIONATO I CATEGORIA GIRONE D - STAGIONE 2019/2020



1a Giornata

13 Ott 2019 – 26 Gen 2020

CASARZA LIGURE – PEGAZZANO CALCIO 2015

CASTELNOVESE – BORGO FOCE MAGRA A.F.

MAROLACQUASANTA – INTERCOMUNALE BEVERINO

RICCO LE RONDINI – CAPERANESE 2015

SAN LAZZARO LUNENSE – SARZANA CALCIO 1906 SR

SPORTING CLUB AURORA – FOLLO SAN MARTINO

TARROS SARZANESE SRL – ARCOLA GARIBALDINA



2a Giornata

20 Ott 2019 – 2 Feb 2020

ARCOLA GARIBALDINA – SPORTING CLUB AURORA 1

BORGO FOCE MAGRA A.F. – TARROS SARZANESE SRL

CAPERANESE 2015 – CASARZA LIGURE

FOLLO SAN MARTINO – SAN LAZZARO LUNENSE

INTERCOMUNALE BEVERINO – CASTELNOVESE

PEGAZZANO CALCIO 2015 – MAROLACQUASANTA

SARZANA CALCIO 1906 SR – RICCO LE RONDINI



3a Giornata

27 Ott 2019 – 9 Feb 2020

BORGO FOCE MAGRA A.F. – ARCOLA GARIBALDINA

CASARZA LIGURE – INTERCOMUNALE BEVERINO

MAROLACQUASANTA – CASTELNOVESE

RICCO LE RONDINI – PEGAZZANO CALCIO 2015

SAN LAZZARO LUNENSE – CAPERANESE 2015

SPORTING CLUB AURORA 1 – SARZANA CALCIO 1906 SR

TARROS SARZANESE SRL – FOLLO SAN MARTINO



4a Giornata

3 Nov 2019 – 16 Feb 2020

CAPERANESE 2015 – TARROS SARZANESE SRL

CASTELNOVESE – RICCO LE RONDINI

FOLLO SAN MARTINO – BORGO FOCE MAGRA A.F.

INTERCOMUNALE BEVERINO – SAN LAZZARO LUNENSE

MAROLACQUASANTA – CASARZA LIGURE

PEGAZZANO CALCIO 2015 – SPORTING CLUB AURORA 1

SARZANA CALCIO 1906 SR – ARCOLA GARIBALDINA



5a Giornata

10 Nov 2019 – 23 Feb 2020

ARCOLA GARIBALDINA – FOLLO SAN MARTINO

BORGO FOCE MAGRA A.F. – MAROLACQUASANTA

CASARZA LIGURE – CASTELNOVESE

RICCO LE RONDINI – INTERCOMUNALE BEVERINO

SAN LAZZARO LUNENSE – PEGAZZANO CALCIO 2015

SPORTING CLUB AURORA 1 – CAPERANESE 2015

TARROS SARZANESE SRL – SARZANA CALCIO 1906 SR



6a Giornata

6a Giornata

17 Nov 2019 – 1 Mar 2020

CAPERANESE 2015 – FOLLO SAN MARTINO

CASARZA LIGURE – RICCO LE RONDINI

CASTELNOVESE – SPORTING CLUB AURORA 1

INTERCOMUNALE BEVERINO – TARROS SARZANESE SRL

MAROLACQUASANTA – SAN LAZZARO LUNENSE

PEGAZZANO CALCIO 2015 – ARCOLA GARIBALDINA

SARZANA CALCIO 1906 SR – BORGO FOCE MAGRA A.F.



7a Giornata

24 Nov 2019 – 8 Mar 2020

ARCOLA GARIBALDINA – CAPERANESE 2015

BORGO FOCE MAGRA A.F. – CASARZA LIGURE

FOLLO SAN MARTINO – SARZANA CALCIO 1906 SR

RICCO LE RONDINI – MAROLACQUASANTA

SAN LAZZARO LUNENSE – CASTELNOVESE

SPORTING CLUB AURORA 1 – INTERCOMUNALE BEVERINO

TARROS SARZANESE SRL – PEGAZZANO CALCIO 2015

8a Giornata

1 Dic 2019 – 15 Mar 2020

CAPERANESE 2015 – BORGO FOCE MAGRA A.F.

CASARZA LIGURE – SPORTING CLUB AURORA 1

CASTELNOVESE – ARCOLA GARIBALDINA

INTERCOMUNALE BEVERINO – FOLLO SAN MARTINO

MAROLACQUASANTA – TARROS SARZANESE SRL

PEGAZZANO CALCIO 2015 – SARZANA CALCIO 1906 SR

RICCO LE RONDINI – SAN LAZZARO LUNENSE



9a Giornata

8 Dic 2019 – 22 Mar 2020

ARCOLA GARIBALDINA – INTERCOMUNALE BEVERINO

BORGO FOCE MAGRA A.F. – RICCO LE RONDINI

FOLLO SAN MARTINO – PEGAZZANO CALCIO 2015

SAN LAZZARO LUNENSE – CASARZA LIGURE

SARZANA CALCIO 1906 SR – CAPERANESE 2015

SPORTING CLUB AURORA 1 – MAROLACQUASANTA

TARROS SARZANESE SRL – CASTELNOVESE



10a Giornata

15 Dic 2019 – 29 Mar 2020

CASARZA LIGURE – ARCOLA GARIBALDINA

CASTELNOVESE – SARZANA CALCIO 1906 SR

INTERCOMUNALE BEVERINO – CAPERANESE 2015

MAROLACQUASANTA – FOLLO SAN MARTINO

PEGAZZANO CALCIO 2015 – BORGO FOCE MAGRA A.F.

RICCO LE RONDINI – TARROS SARZANESE SRL

SAN LAZZARO LUNENSE – SPORTING CLUB AURORA 1



11a Giornata

22 Dic 2019 – 19 Apr 2020

ARCOLA GARIBALDINA – MAROLACQUASANTA

BORGO FOCE MAGRA A.F. – SAN LAZZARO LUNENSE

CAPERANESE 2015 – PEGAZZANO CALCIO 2015

FOLLO SAN MARTINO – CASTELNOVESE

SARZANA CALCIO 1906 SR – INTERCOMUNALE BEVERINO

SPORTING CLUB AURORA 1 – RICCO LE RONDINI

TARROS SARZANESE SRL – CASARZA LIGURE



12a Giornata

12 Gen 2020 – 26 Apr 2020

CASARZA LIGURE – SARZANA CALCIO 1906 SR

CASTELNOVESE – PEGAZZANO CALCIO 2015

INTERCOMUNALE BEVERINO – BORGO FOCE MAGRA A.F.

MAROLACQUASANTA – CAPERANESE 2015

RICCO LE RONDINI – FOLLO SAN MARTINO

SAN LAZZARO LUNENSE – ARCOLA GARIBALDINA

SPORTING CLUB AURORA 1 – TARROS SARZANESE SRL



13a Giornata

19 Gen 2020 – 13 Mag 2020

ARCOLA GARIBALDINA – RICCO LE RONDINI

BORGO FOCE MAGRA A.F. – SPORTING CLUB AURORA 1

CAPERANESE 2015 – CASTELNOVESE

FOLLO SAN MARTINO – CASARZA LIGURE

PEGAZZANO CALCIO 2015 – INTERCOMUNALE BEVERINO

SARZANA CALCIO 1906 SR – MAROLACQUASANTA

TARROS SARZANESE SRL – SAN LAZZARO LUNENSE