Calciomercato, un ex Fezzanese per il Ceparana

In regime di svincolo arriva un centrocampista che per due stagioni ha vestito la maglia "Verde" della Juniores Nazionale

Bolano - Nuovo innesto alla rosa di mister Strata Stefano. Il D.s. del Ceparana David Rossi ha infatti concluso l'ingaggio del centrocampista fuori quota classe '98 Rolla Lorenzo (nella foto di Stradini Stefano, N.d.r.) attualmente in regime di svincolo. Nelle precedenti due stagioni il duttile giocatore ha militato nella formazione Juniores Nazionale della Fezzanese guidata da mister Bonati e nello scorso campionato ha avuto modo di aggregarsi in qualche circostanza alla Prima Squadra in Serie D venendo anche convocato in gare ufficiali. Si tratta di un vero e proprio jolly della mediana dato che il giocatore si può disimpegnare sia da esterno che da mezzala. Molto soddisfatto mister Strata Stefano che ai microfoni di Calcio Spezzino dichiara: "E' un ragazzo che mi piace molto, sono soddisfatto del suo arrivo. So che con la Juniores della Fezzanese aveva fatto bene." I rinforzi "invernali" per i rossoneri potrebbero comunque non essere finiti qui.