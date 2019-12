Calciomercato, un altro rinforzo per il Beverino

Dopo il difensore Ceradelli, come anticipato da Calcio Spezzino, arriva sempre dal Cadimare il rinforzo per la mediana di mister De Biasi

Beverino - Dopo Ceradelli ecco un altro rinforzo griffato Cadimare per l'Intercomunale Beverino. Come anticipato da tempo da Calcio Spezzino arriva nella rosa di mister De Biasi il giovane centrocampista fuori quota classe 2000 Jacopo Crafa. Il neo bianco azzurro, oltre all'esperienza con i "Pirati", ha militato in Eccellenza con il Rapallo Ruentes e, a livello giovanile, con Virtus Entella, Carrarese e Tarros Sarzanese. Non sono comunque esclusi ulteriori rinforzi per il sodalizio del presidente Maugeri nei prossimi giorni. Si ricorda che la sessione di mercato invernale dei trasferimenti tra dilettanti scadrà il prossimo lunedì 23 Dicembre.



L.G.