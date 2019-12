Calciomercato, tris di rinforzi per il Beverino

Beverino - Dopo aver incassato due sconfitte consecutive corre ai ripari l'Intercomunale Beverino che piazza tre colpi sul mercato come ci comunica il diesse Maurizio Scarafile. Un rinforzo d'esperienza arriva a centrocampo dove i bianco azzurri si assicurano dal Pegazzano le prestazioni del mediano Tobia Nuti, in passato per molte stagioni punto di forza di Real Valdivara e Valdivara 5 Terre in Eccellenza e Promozione a parte una breve parentesi al Magra Azzurri, sempre in Eccellenza. Gli altri due rinforzi arrivano per il reparto quota con due classe '99 alla corte di mister De Biasi. Si tratta del terzino Andrea Milone prelevato dalla Forza e Coraggio dove ha passato le ultime due stagioni, in precedenza lo si ricorda anche per la sua esperienza nella Juniores della Fezzanese. Dal Canaletto invece interessante l'arrivo in prestito dell'attaccante Rodriguez le cui caratteristiche dovrebbero ben completarsi con il bomber Bettanin. Tre acquisti per risollevare immediatamente la stagione del Beverino dopo le dolorose partenze di Noga, Bariti e Biagioni e che con Ceradelli e Crafa portano a cinque i volti nuovi arrivati nel calciomercato invernale.



G.L.