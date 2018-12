Calciomercato, primo rinforzo per il Follo San Martino

Il diesse Domenico Franchini si assicura un'attaccante classe '96 in arrivo dai "canarini" del Canaletto

Follo - Primo colpo messo a segno nella campagna trasferimenti invernale da parte della capolista di I Categoria. Il Follo San Martino si rinforza ingaggiando dal Canaletto l'attaccante Alessandro Maggiali (nella foto ai tempi della presentazione al Canaletto, ndr). Il classe '96 nella scorsa stagione ha contribuito alla vittoria del campionato di I Categoria e del Titolo Regionale da parte della formazione allenata da mister Bastianelli mettendo a segno 4 reti. Per lui si ricordano anche le esperienze con la maglia del Cadimare, con cui realizzò 5 gol e ottenne il ripescaggio in Promozione dopo la finale persa ai Play - Off in I Categoria, e con la maglia della Fezzanese sia Prima Squadra che Juniores. Ora la nuova avventura al Follo agli ordini di mister Lorenzo Plicanti per cercare di ottenere il terzo salto di categoria consecutivo negli ultimi tre campionati.