Calciomercato, per il Sarzana 1906 botto in chiusura di mercato

Nell'ultimo giorno utile del mercato invernale dei trasferimenti il diesse Polidori annuncia un'importante rinforzo alla rosa di mister Veronica

Sarzana - Nell'ultimo giorno utile per i trasferimenti si muove anche il Sarzana 1906 che piazza un colpo importante per il torneo di I Categoria. Il diesse Polidori anticipa i regali di Natale e mette a disposizione di mister Veronica il talentuoso centrocampista offensivo Yari Ragonesi prelevandolo dalla Torrelaghese, formazione di I Categoria toscana con cui in questa prima parte di stagione il giocatore ha realizzato 3 reti. Per il classe '87 si ricordano l'esperienza dell'anno scorso in Promozione al Real Fiumaretta, altre 3 reti messe a segno, ma anche il campionato da 15 reti in II Categoria toscana con la maglia del Monzone, la stagione in Eccellenza al Lerici Castle con altre 2 reti messe a segno, il campionato di I Categoria con la maglia del Ceparana con 7 reti all'attivo e successivo salto in Promozione e le stagione, sempre nel torneo di Promozione, con le maglie di Don Bosco Spezia e Ortonovo. Ora l'arrivo alla corte di mister Veronica per far fare il definitivo salto di qualità al sodalizio del presidente Castagna. Il giocatore è già a disposizione per la partita di domenica quando il Sarzana riceverà tra le mura amiche il fanalino di coda Ceparana: un esordio da ex quindi per Ragonesi.