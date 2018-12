Calciomercato, nuovo portiere per il Rebocco

Il sodalizio del Presidente Brunetti presenta il portiere che affiancherà Ussi per il resto della stagione. Per lui esperienze con Marolacquasanta, Vecchio Levanto e Foce Magra Ameglia

La Spezia - Dopo il rientro di Di Muri dal Cadimare secondo colpo dal mercato di riparazione per il Rebocco. E' il presidente Andrea Brunetti a dare l'ufficialità dall'ingaggio dell'estremo difensore Ivan Vatteroni (nella foto durante il suo primo allenamento con la rosa di mister Moggia, ndr) prelevato dal Marolacquasanta. "Siamo contenti di accogliere tra le nostre fila, al secondo tentativo, il forte portiere Ivan Vatteroni" - dichiara il massimo dirigente dei "Viola" spezzini - "Ivan, prima di tuffarsi in questa nuova avventura, ci tiene a ringraziare il Marola tutto per i bei momenti vissuti in campo ed al di fuori dello stesso.". Prima dell'esperienza biennale in rossoverde per Vatteroni si ricordano gli anni di militanza anche nel Vecchio Levanto e nel Foce Magra Ameglia, ora si aprono per lui le porte del Rebocco insieme al confermato Ussi.