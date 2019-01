Calciomercato, la Tarros Sarzanese si rinforza ulteriormente

Il diesse Walter Storti fa arrivare alla corte di mister Fanan un centrocampista che con lui aveva condiviso l'esperienza al Real Fiumaretta e con i "cugini" del Sarzana Calcio 1906. Aveva iniziato la stagione al La Miniera

Sarzana - Era stato uno dei colpacci estivi del La Miniera, ma per via di un infortunio non era mai riuscito a scendere in campo tanto che a Dicembre era arrivato lo svincolo dalla società di Castelnuovo Magra. Il diesse Walter Storti, che lo conosce bene, ha deciso di puntare su di lui e portarlo come ulteriore rinforzo alla mediana di mister Fanan nella Tarros Sarzanese. Arriva a vestire la maglia rossonera il centrocampista classe '89 Peigottu Luca. La scorsa stagione il suo contributo fu determinante per la vittoria del campionato di II Categoria da parte dei "cugini" del Sarzana Calcio 1906 con cui realizzò 6 reti, mentre l'anna precedente furono 8 le sue marcature con il Colli di Luni di mister Fabiani che centrò il piazzamento Play - Off. In precedenza lo si ricorda con la maglia del Real Fiumaretta per quattro stagioni con cui vinse subito il campionato di II Categoria e poi contribuì a buone stagioni in I Categoria dove realizzò complessivamente 7 reti partecipando ai Play - Off e arrivando in finale di Coppa Liguria. Cosa potrà dare in più alla squadra di Fanan reduce da sei vittorie consecutive che l'hanno risollevata sino alle soglie della zona Play - Off? A spiegarlo a Calcio Spezzino è lo stesso diesse Walter Storti: "E' il giocatore che ci mancava, possiamo dire che ora siamo veramente al completo!"