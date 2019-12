Calciomercato, il Follo San Martino riabbraccia il figliol prodigo

Follo - Gran bel colpo del Follo San Martino che, come anticipato lo scorso lunedì da Calcio Spezzino, tessera il forte fantasista Damiano Bariti dall'Intercomunale Beverino. Per il mancino d'attacco si tratta di un ritorno dato che già nella scorsa stagione vestiva la maglia della squadra ora allenata da mister Cervia con cui mise a segno 16 reti e disputò i Play - Off.



Bariti in passato ha militato anche con il Ceparana in I Categoria e con la Forza e Coraggio nel torneo di Promozione. Sicuramente un bel rinforzo per mister Cervia e l'attacco del suo Follo San Martino.



G.L.