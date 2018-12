Calciomercato, due acquisti per il Levanto

Simone Villa ceduto alla Framurese, mentre dal Rivasamba ufficiali due centrocampista fuori quota

Levanto - Doppio innesto alla rosa del Levanto Calcio. A comunicarlo è direttamente il D.s. Jacopo Corsano. Saluta il club rivierasco l’attaccante Simone Villa ceduto alla Framurese. In entrata è fatta per i centrocampisti fuori quota classe '98 Callo Edoardo e Garibotti Andrea entrambi prelevati dal Rivasamba. Per Garibotti si ricordano le esperienze con Sestri Levante e Valdivara 5 Terre (nella foto, ndr) "Sono altri ragazzi di Levanto che vengono a giocare nella squadra del loro paese" - commenta soddisfatto lo stesso diesse Jacopo Corsano - "In totale in rosa abbiamo ben 21 ragazzi del paese che difendono i colori della società, credo che sia una cosa che vada rimarcata e di questo siamo felicissimi. Auguro loro un grande prosieguo di stagione al Levanto Calcio."