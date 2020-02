Calciomercato, botto in attacco per il Borgo Foce Magra A.F.

Ameglia - Gran colpo di mercato per il Borgo Foce Magra A.F. che nel girone di ritorno ha cambiato passo centrando tre vittorie su altrettante partite disputate conquistando così gli stessi punti messi in carniere nel girone di andata salendo a quota 18. Alla corte di mister Putti arriva l'attaccante classe '86 Federico Battaglia in regime di svincolo dopo una prima parte di stagione passata in Eccellenza toscana con la maglia della Virtus Viareggio con cui ha messo a segno 2 reti. Battaglia è una vecchia conoscenza dei campionati spezzini per aver indossato in passato le casacche di Tarros Sarzanese in Promozione con 5 reti all'attivo in metà stagione e Antica Luni in II Categoria con 4 reti a referto nei primi tre mesi di campionato. In carriera lo si ricorda anche per le esperienze con il Giorgione, Forcoli e Pietrasanta in Eccellenza di Veneto e Toscana, con il Colorno, la Lampo e gli Alabastri Volterra in Promozione e il Montelupo in I Categoria, ma anche un passato alla Carrarese in C2 e con Tolentino, Fossombrone e Riccione in Serie D. Al Borgo Foce Magra A.F. ritroverà anche il fresco ex compagno viareggino Della Maggiora arrivato nel mercato di Dicembre al "La Ferrara".