Buona la prima per il Casarza Ligure che stende il Beverino

Una vittoria meritata per i granata di Lanzi che sbancano il Colombo grazie alle reti di Pescaglia, Conti e Polverini. Per i locali di De Biasi a segno Bettanin e Tartarini.

Beverino (SP ) - Buona la prima per il Casarza Ligure, da molti considerata una delle possibili protagoniste di questa stagione, che sbanca il “Colombo” di Beverino infliggendo la prima sconfitta stagionale al nuovo Beverino di mister De Biasi. L'avvio della partita è di marca ospite che nel giro di soli sei minuti creano subito due occasioni da rete. Al 1' il tiro cross di Massa è deviato in calcio d'angolo dall'attento Costa. Dal conseguenti calcio d'angolo la palla termina sul destro di Massa che da fuori area fa partire una bella conclusione che termina di poco a lato. Al 6' ancora protagonista Massa ma ancora una volta la sua potente conclusione dal limite dell'area termina di poco a lato. Al 25' si fanno vedere i padroni di casa ma la bella girata di Bettanin, servito dall'assist fornito da capitan Erigozzi, sorvola di poco la traversa della porta difesa da Landi. Al 31' si sblocca il risultato grazie al colpo di testa di Pescaglia, che capitalizza al meglio l'invitante assist fornito da Zapelli. Palla al centro è il Beverino trova immediatamente il pareggio grazie alla bella conclusione di Bettanin, servito ancora una volta da Erigozzi, che non lascia scampo a Landi. Al 40' Casarza vicino al nuovo vantaggio ma Rossetti da buona posizione conclude malamente. Poco dopo arriva la pronta risposta dei locali ma la conclusione dalla lunga distanza di Lonardo è bloccata con sicurezza dall'attento Landi. Al 45' nuovo vantaggio dei granata grazie al perentorio colpo di testa di Conti, servito dalla punizione calciata da Rugeri, che non lascia scampo all'incolpevole Costa. La ripresa inizia con il Casarza pericoloso dopo soli quattro minuti ma il colpo di testa di Zolla termina a lato. Al 52' la punizione di Rugeri è neutralizzata da Costa. Al 58' bellissima azione corale dei granata con conclusione finale di Pescaglia che però termina a lato. Al 65' il Beverino trova il pareggio con la conclusione di Tartarini, forse deviata da un calciatore granata, che beffa Landi. Al 67' è provvidenziale l'uscita bassa di Landi che anticipa la possibile conclusione a rete di Bariti. Al 76' azione personale di Botti, il migliore in campo, che serve Rugeri il quale conclude a rete ma Costa è attento è neutralizza la conclusione avversaria. Al 81' la rete che decide la partita la segna Polverini, abile a recuperare una sfortunata deviazione di Palagi, che da pochi passi beffa Costa per il 3 a 2. L'ultima azione è ancora del Casarza ma la conclusione di Botti è parata da Costa.





Beverino – Casarza Ligure 2-3

Marcatori: 31' Pescaglia, 32' Bettanin, 45' Conti, 65' Tartarini, 81' Polverini

Beverino: Costa Lonardo Braglia ( 43' st.Morinaj) Palagi Raspolini Vaccaro ( 8' st. Biagioni) Petrini Erigozzi ( 10' st. Bariti) Bettanin Noga Tartarini ( 23' St. Corradini). A disp. Pieri, Fatos, Guano. Allenatore: De Biasi

Casarza Ligure: Landi, Zapelli, Zolla ( 16' st. Lambruschini ), Botti, Bellotti, Conti, Daidone, Rugeri ( 40' st. Goatelli ), Pescaglia ( 23' st. Vaccarezza ), Rossetti ( 6 st. Polverini ), Massa ( 40' st. Sandovalli ). A disp. Papale, Spanò, Vatteroni, Benzoni. Allenatore: Lanzi.