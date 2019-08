Botto per l'attacco del Sarzana 1906

Sarzana - Dopo Cattabiani e Venè arriva anche il terzo rinforzo in casa Sarzana Calcio 1906 e questa volta riguarda il reparto offensivo dove il diesse Polidori doveva sostituire Rossetti accasatosi al Casarza Ligure. Nonostante le molte richieste ricevute, anche da categoria superiore, il sodalizio rossonero del presidente Marco Castagna chiude la laboriosa trattativa per "riportare a casa" l'esperto attaccante David Manfredi. La talentuosa seconda punta classe '84 è stata infatti punto di forza della Sarzanese dividendosi tra Eccellenza, con reti messe a segno sia all'andata che al ritorno delle semifinali e finali Play - Off, che con nove reti nel torneo di Serie D. Per lui si ricordano inoltre le varie esperienze tra Liguria e Toscana come quelle in Eccellenza al Valdivara con 12 reti all'attivo, al Castelnuovo Garfagnana (11 reti), Magra Azzurri (8 gol), RomagnanoMassese (9 gol), al Volterra in Promozione con 20 gol, alla Cuoiopelli in Eccellenza fino a Dicembre con altre 8 reti e poi alla Pecciolese in Promozione con 22 gol in totale. ""David è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla chiaro ed è sotto gli occhi di tutti" - dichiara il diesse Andrea Polidori ai microfoni di Calcio Spezzino - "Avevamo bisogno di sostituire un giocatore come Rossetti, partito in direzione Casarza e sono certo che con le sue caratteristiche potrà darci una grossa mano. Penso sia un giocatore in grado di spostare gli equilibri di una partita in qualsiasi momento."