Borgo Foce Magra A.F., ecco il nuovo allenatore

Ameglia - Finalmente risolto il nodo del nuovo allenatore del Borgo Foce Magra A.F.. A sostituire Simone Ciuffardi sulla panchina del “La Ferrara” sarà mister Giovanni Putti. Per lui si tratta in pratica di un ritorno sulla panchina amegliese in quanto in passato riuscì a portare il sodalizio di Ameglia in Promozione. Per lui si ricorda anche un esperienza al Valdivara, oltre ad altre panchine fuori provincia. Ora il diesse Cecina, scelto l’allenatore, potrà concentrarsi sulle trattative di mercato per rinforzare la rosa del sodalizio amegliese.