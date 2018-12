Borgo Foce Magra A.F., bilancio positivo dei primi sei mesi di attività

Ameglia - Bilancio positivo per la nuova società A.P.D. Borgo Foce Magra A.F. nata dalla fusione Foce Magra, Scuola Calcio Borgo e cittadini sportivi di Fiumaretta nel mese di luglio 2018.



La squadra è attualmente terza in classifica nel campionato di 1^ categoria girone D di La Spezia, a pari merito con il Levanto, vantando la migliore difesa del campionato.



La scuola calcio vanta tra le proprie fila n° 120 ragazzini nelle annate dal 2002 al 2014, che partecipano ai rispettivi campionati con onore e buoni risultati, dando prova di serietà da parte dei ragazzini dei rispettivi allenatori e dirigenti della Società.



La Società nella persona del suo Presidente Lucio PETACCHI intende ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo soggetto sportivo operante nel territorio del Comune di Ameglia cominciando dalla attuale Amministrazione Comunale; dal Sindaco Andrea De Ranieri, dall’Assessore allo sport Andrea Bernava e dal suo delegato Gregorio Ravani. Notizie di questi giorni sono gli interessi verso il campo sportivo la Ferrara, con il rifacimento degli spogliatoi, recinzione e presentazione al governo centrale del progetto per ottenere un eventuale finanziamento per avere il campo di gioco in erba artificiale, che come annunciato dall’ Assessore Regionale Giacomo Raul Giampedrone, nostro primo socio fondatore, di traguardare il risultato entro il 2020.



La Società non può che essere felice e contenta di questi interventi e continuerà a comportarsi in modo concreto e serio al fine di ottenere ancora più importanti risultati che avranno conseguenze positive su tutto il nostro territorio; lo sport deve unire tutti senza distinzione di colore e pensiero.



Scopo principale della Società è quello di ampliare e migliorare le strutture messe a disposizione sia per la 1^ squadra che per il settore giovanile fulcro per l’immediato futuro.



Un ringraziamento agli sponsor che ci hanno permesso di arrivare sino a questo momento e crediamo e speriamo che con il nuovo annose ne aggiungano ancoradi più a quelli che hanno contribuito fino ad ora e nello specifico:



Zena Nautica di Zampollini Roberto, Ravecca Giorgio e C., Nautica Ponte Magra snc, Futur Yacht di Marco Cacciatore, ARN NAV srl, Garbini Paolo, Deter Car srl, Marina Colombiera srl, Bar Ristorante San Marco, Sigma arredamenti snc, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Credito cooperativo, San Lorenzo spa, Ristorante la Lucerna di Ferro, Azienda agricola Sandri Walter, Nautica Corsini snc, Lorenzo Sub, Marina Azzurra Yachting srl, Terre di Luni srl, Bagno Venezia, Diavolo Rosso di Paganini Fabrizio, Ristorante Capannina Ciccio di Ferrari Filippo.



Un grazie al nostro allenatore Simone Ciuffardi al capitano della squadra Delfini e a tutti i componenti della rosa che hanno contribuito tutti quanti, nessuno escluso al raggiungimento di questo primo traguardo, perché facendo gruppo riusciremo ad ottenere sempre buoni risultati, il segreto è questo; in campo ci si và in undici, ma con la panchina eil gruppo si vince. Buona continuazione.



Un pensiero positivo al Direttore Sportivo Graziano Cecina, al nostro coordinatore tecnico Franco Giammoro, e a quelli che riteniamo più importanti per la loro costante presenza al campo, Mauro Bocconi, Alberto Brescia e a tutti i restanti dirigenti che hanno uguale parità di merito.



Colgo l’occasione per augurare a tutti un Sereno Natale 2018 un nuovo anno 2019 che sia bello e felice per tutti noi. Appuntamento al 13 gennaio con la partita che ci trova di fronte alla prima in classifica.



Auguri a tutti.