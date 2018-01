Bonelli non tramonta mai: gol, assist e Marola al tappetto

Nella sfida del "Tanca" il Follo San Martino centra la seconda vittoria consecutiva contro un comunque buon Marola. Ottima prova anche di Orsetti autore di una bella doppietta

La Spezia - Gol e spettacolo nella gara disputatasi al "Tanca" sotto un sole ed un caldo anomali per questa stagione. Il Marolacquasanta di mister Calise ed il Follo San Martino di mister Lorenzo Plicanti (nella foto con l'ex allenatore dello Spezia Calcio Devis Mangia, N.d.r.) hanno dato vita ad una gara spettacolare e pirotecnica che è rimasta aperta fino al pochi minuti dal termine. A trionfare è stato il Follo San Martino al quale sono servite 4 reti per avere ragione dei mai domi rossoverdi sempre costretti ad inseguire nell'arco del match.

A passare in vantaggio è infatti il Follo San Martino grazie all'inserimento di Riillo, ex di turno, che da pochi passi finalizza una bella azione corale su passaggio di Bonelli. La reazione del Marola è immediata ed il pari arriva dopo pochi giri di lancetta grazie a Toracca che raccoglie un traversone di Gasparini dalla destra e con potenza, complice anche una deviazione ospite, trova una traiettoria imparabile per Benedini. La squadra di mister Calise, sulle ali dell'entusiasmo, sfiora anche la rete del sorpasso con Misiti che dal limite trova un gran tiro che esce di pochissimo con Benedini battuto. Si va dall'altra parte ed il Follo San Martino trova il nuovo vantaggio: Bonelli difende palla dal vertice destro dell'area prima di lasciar partire un gran sinistro a giro che si insacca all'incrocio imparabile per Vatteroni. Rete davvero di pregevole fattura per il veterano centravanti che permette al Follo di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa il Marola si spinge in avanti alla ricerca del pari, ma viene punito in contropiede: Bonelli addomestica un pallone proveniente dalle retrovie prima di scaricare per l'accorrente Orsetti che con un diagonale chirurgico manda la sfera ad insaccarsi sul palo lontano, gol che porta la sua squadra sul doppio vantaggio. Ma il Marola, come si sa, è squadra ostica e mai doma e pochi minuti dopo riapre nuovamente la gara: solita palla con il contagiri di Quattromani per il neoentrato Vaccarezza che di testa manda la sfera nell'angolo lontano dove Benedini non può arrivare. Il Marola ci crede e prova a rendersi pericoloso su piazzato, ma Zangani da buona posizione manda la sfera sopra la traversa. Gara che rimane aperta fino all'80° quando un'incornata di Orsetti in mischia mette la parola fine all'incontro e regala i tre punti al Follo che centra quindi la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Monterosso. Da segnalare nel finale le espulsioni di Gasperini a tre minuti dalla fine e di Vaccarezza in pieno recupero che fanno chiudere il match ai rossoverdi in nove uomini.

Un Follo che conferma il suo momento di forma imponendosi in casa di un Marola fin qui autore di un campionato positivo. Orsetti e Bonelli sembrano aver risolto i problemi in chiave realizzativa della squadra di Plicanti, mentre per il Marola incidente di percorso comprensibile anche se la prestazione c'è stata e la squadra ha lottato fino alla fine. Il migliore per il Follo è Bonelli che segna e fa segnare, per il Marola Gasparini è autentica spina nel fianco della difesa follese.



Tabellino



Marolacquasanta - Follo San Martino 2 - 4

Marcatori: 13° Riillo (F), 32° Toracca (M), 39° Bonelli (F), 53° e 85° Orsetti (F), 63° Vaccarezza (M)



Note: espulsi all'87° Gasparini (M) e al 93° Vaccarezza (M)



Marolacquasanta: Vatteroni, Gasparini, Raineri, Vaccaro, Tortorelli, Misiti, Marchi, Toracca, Zangani, Quattromani, Nieri. All. Calise

A disp.: Secondi, Bello, Gianardi, Alessandri, Lubrano, Vanoli, Vaccarezza



Follo San Martino: Benedini, Musetti, Moroni, Conti, Bastoni, El Himalachi, Danovaro (84° Sorrentino), Villa, Orsetti, Bonelli (81° Signore), Riillo. All. L. Plicanti

A disp.: Costa, Mozzachiodi, Capellini.