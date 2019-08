Beverino, ecco portiere e un giovane esterno

Il diesse Scarafile chiude la trattativa con la Tarros Sarzanese per un estremo difensore e per un esterno fuori quota classe 2000

Beverino - Dopo aver ufficializzato i primi sette arrivi l'Intercomunale Beverino piazza altri due colpi di mercato. Il diesse Scarafile chiude infatti la doppia trattativa con la Tarros Sarzanese per ingaggiare l'estremo difensore classe '97 Edoardo Pieri (nella foto, ndr) e l'esterno fuori quota classe 2000 Davide Braglia. Pieri in carriera ha militato, oltre che nel club rossonero, in Eccellenza della Toscana con Real Forte Querceta e San Marco Avenza e in Promozione ligure con il Cadimare. Braglia arriva invece dalla formazione Juniores della Tarros. Il Beverino continua poi a portare avanti la trattativa per il possibile ingaggio del classe '98 Lonardo dal Canaletto.



G.L.