Beverino, dolce prima volta

San Benedetto - Prima storica, e netta, vittoria dell'Intercomunale Beverino in un derby con il Riccò Le Rondini. I bianco azzurri di De Biasi si impongono infatti per 0 - 3 contro la squadra di mister Baudone riscattando così la sconfitta di sette giorni prima con il Casarza Ligure, sempre in Coppa Liguria. Per i gialloblu è invece il secondo stop consecutivo dopo quello dell'esordio con la temibile Caperanese.



E dire che l'inizio era stato arrembante per i ragazzi di mister Baudone che nei primi 5' sfiorano il vantaggio in due occasioni durante una prolungata e ribadita azione iniziata dal corner di Gaeta: dapprima è Fiocchi a vedersi parato il colpo di testa ravvicinato, bravo Pieri nella circostanza; pochi secondi dopo, il diagonale da posizione defilata di Tedesco fa la barba al palo a portiere battuto.



Da qui in poi è il Beverino a fare suo il gioco con Noga e Palagi. Molto intraprendente il numero dieci ospite che ci prova anche su calcio di punizione dai venticinque metri che termina largo. Il possesso palla del Beverino è però sterile, con Minerva di fatto mai impegnato, almeno fino al 37' minuto, quando il portiere di casa respinge un cross basso di Erigozzi dalla fascia destra, il pallone, all'altezza del primo palo, finisce sulle gambe di Corradini terminando in rete per il vantaggio ospite. Proteste da parte dei giallo-blu per un presunto tocco di mano da parte del capitano del Beverino che si sarebbe aggiustato il pallone prima di ribadirlo in rete. Nella circostanza il sig. Fazioli estrae il cartellino rosso a Celaj, espulso quindi dalla panchina, reo di qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara.



Nella ripresa, il Riccò ha subito l'opportunità per riportarsi sul pareggio, al 51': atterrato Tedesco all'interno dell'area di rigore ospite, sul dischetto va Ferrari che però scaglia il pallone contro la traversa. Pochi minuti dopo, al 57', i giallo-blu rimangono in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Mecherini, che si becca il secondo giallo per un presunto fallo ai danni di Noga. La fortuna non gira di certo dalla parte del Riccò e in pochi istanti lo spartiacque della storia della partita è segnato. Nel finale il subentrato, ed ex di turno, Codeglia arrotonda il risultato con una doppietta personale: la prima rete arriva su azione di contropiede, tap-in vincente da pochi passi su assist di Noga, e poi su rigore, giustamente concesso per un netto fallo di Cecchinelli su Noga. Gara avara dal punto di vista dello spettacolo, molto nervosa e poco piacevole per il gioco espresso.



Si segnala, a metà della seconda frazione, un brutto infortunio occorso ad Arrabito e Tartarini, i quali si scontravano testa contro testa e riportavano entrambi un ampio taglio sulla fronte con copiosa uscita di sangue, con la gara che veniva sospesa per quasi 10', e i due giocatori erano poi costretti ad abbandonare il terreno di gioco. Auguriamo ad entrambi una pronta guarigione e facciamo un grande in bocca al lupo per un rapido reintegro nelle rispettive squadre.



Tabellino



Riccò Le Rondini - Intercomunale Beverino 0 - 3

Marcatori: 37° Corradini, 87° e 98° [Rig.] Codeglia



Note: espulsi Celaj (R) al 38', dalla panchina, e Mecherini (R) al 57' per doppia ammonizione



Riccò Le Rondini: Minerva, Fiocchi A. (84', Bertonati), Giancola, Baiardi, Volpi (62', Arrabito - 71' Cecchinelli), Mecherini, Ferrari, Dalforno, Tedesco, Gaeta (61', Maccione), Martinez (59' Chella). All. Baudone

A disposizione: Cavitolo, Fiorini.



Intercomunale Beverino: Pieri, Lonardo (75' Codeglia), Braglia, Palagi, Biagioni, Raspolini, Petrini, Erigozzi, Tartarini (82' Vaccaro), Noga, Corradini (91' Morinaj). All. De Biasi

A disposizione: Costa, Datteri, Fausti, Bariti, Guano, La Ferla.