Saluta il Serricciolo l'ex allenatore del Magra Azzurri Paolo Bertacchini.



L'allenatore lascia i "galletti" dopo due stagioni contornate da ottimi risultati compresa la vittoria dei Play-Off nella stagione 2018/2019 che non ha portato al salto in Promozione solo per "sfortune federali".



Ora Bertacchini si guarderà intorno alla ricerca di una nuova panchina, magari ancora attratto dal calcio della provincia spezzina come già successo a Santo Stefano Magra.