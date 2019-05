Barletta "mata" il Bogliasco: Levanto in finale per il Titolo Regionale

Caperana - Nemmeno la conquista della Promozione sembra aver “imborghesito” un Levanto Calcio che pur di vincere attende i supplementari e così, sul campo neutro di Caperana, sconfigge di misura nella semifinale per il Titolo Regionale di I Categoria il Bogliasco e si qualifica per la “finalissima” con la Veloce di Savona che da parte sua ha superato intanto i genovesi della Praese. Finale per il Titolo Regionale che si disputerà a Genova la prossima domenica 26 Maggio.

Venendo al match “caperanese”: primo tempo piuttosto di studio, poi nella ripresa al 6’ viene annullato per fuorigioco un gol a Vacca. I ragazzi di Agata rispondono con Righetti che al 26’ sfiora il palo su cross di Anselmo. Al 37’ la formazione di mister Guido Poggi reclama il calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Borgalli, in barriera, su un calcio piazzato del fresco entrato Rattini. Al 5’ dei tempi “extra-regolamentari” la rete decisiva, di Barletta, con gran tiro su una respinta della difesa avversaria. Tra la fine del primo tempo supplementare e l’inizio del secondo infine Gian Luca Poggi sfiora un paio di volte il pareggio, ma alla fine ad esultare è il Levanto.



Tabellino



Bogliasco - Levanto Calcio 0 - 1

Marcatore: 95° Barletta



Bogliasco: Belloro, Taricco, Milici (60’ Cardone); Maghamifar (56’ Gasti), Simonetta, Boschini; Rizzardi (70’ Gian. Poggi), Cimeri, Vacca (100’ Belfiore); De Ferrari (80’ Rattini), Capitelli. All. Guido Poggi.



Levanto Calcio Moretti, Anselmo, Agrò (111’Merani); Bertano, Giorgi, Borgalli; Romano (49’Nicora), Callo (49’ Barletta), Righetti; Monti (49’ Filippone), Garibotti (65’ N. Minetti). All. Agata, squalificato, in panchina Baietto.



Arbitro: Sig. Tanzella della Spezia.