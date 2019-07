Balloni saluta il San Lazzaro e la Liguria

Sarzana - Si separano le strade di bomber Tommy Balloni e del San Lazzaro Lunense. L'attaccante, che con i suoi gol ha trascinato all'ambita salvezza la compagine allenata da mister Biavati, come avevamo precedentemente anticipato farà ritorno nella più vicina Toscana per disputare la prossima stagione agonistica. L'ex Antica Luni e San Lazzaro ha voluto salutare così le società in cui ha militato in questi quattro campionati liguri. "Dopo quattro anni passati in Liguria e più di 80 reti all'attivo vorrei approfittare dello spazio concessomi per ringraziare le due società di cui ho fatto parte ossia l'Antica Luni e la famiglia Casani, con cui ho centrato una promozione storica, e il San Lazzaro Lunense dei presidenti Silvano Guattieri e Valter Gozzani con cui abbiamo centrato una salvezza quest anno non disputando i play out e quindi migliorandoci rispetto all'anno precedente. Poi vorrei ringraziare Mister Biavati, mister Rolla e Pierotti per la fiducia nei miei confronti, ma soprattutto ogni singolo compagno di squadra che ha giocato con me in questi ultimi 4 anni perché è grazie ad ognuno di loro se sono riuscito a levarmi qualche soddisfazione. Come dico sempre una punta è solo un finalizzatore del lavoro di squadra! Il motivo per cui non giocherò in Liguria quest'anno è semplicemente il fatto di volermi avvicinarmi a casa e per problemi lavorativi non penso di poter giocar più la domenica. Non nascondo che mi hanno cercato molte squadre, fra cui Torrelaghese Romagnano e anche la Santerenzina, nel frattempo si è sparsa la voce che cercavo qualche progetto ambizioso giocando il sabato e quindi sto valutando squadre partecipanti al campionato di III Categoria della Toscana. Chiudo ringraziando anche tu Guido e tutta la Redazione di Calcio Spezzino per la vostra passione e professionalità per questo sport. Grazie"