Baldini: "Voglio ringraziare giocatori e staff tecnico del Follo San Martino"

Lo storico dirigente, a mente fredda, si congratula con i suoi ragazzi per la stagione. "Il rammarico? Peccato per i tanti infortuni" "Complimenti al Levanto per la vittoria del campionato e al Sarzana 1906 per i Play - Off"

Follo - A mente fredda, dopo il tour de force degli ultimi giorni che ha visto la sua squadra passare da un'importante recupero di campionato fino alla finale Play - Off di ieri sera con il Sarzana 1906 mettendoci in mezzo lo spareggio per il titolo di I Categoria con il Levanto Calcio e la semifinale Play - Off con la Tarros Sarzanese, lo storico dirigente del Follo San Martino Marco Baldini ha voluto così ringraziare i suoi ragazzi per l'ottima stagione appena conclusa.



"Con queste poche parole vorrei ringraziare tutti i giocatori e lo staff tecnico del Follo San Martino che in questa meravigliosa cavalcata ci hanno fatto vivere un sogno e ci hanno dimostrato come un gruppo appena formato è in breve tempo diventato una grande squadra, fatta di grandi calciatori, ma soprattutto di grandi uomini che non hanno mai mollato anche difronte a enormi difficoltà, forse anche più grandi di loro. Innumerevoli infortuni da gennaio in poi non ci hanno mai consentito di esserci tutti, ma proprio per questo motivo tutti i ragazzi hanno dimostrato di essere una grande rosa perché chi ha giocato ha dato tutto portandoci a giocarci il campionato in uno spareggio e a ben figurare alle finali Play - Off. Non faccio nessun nome perché tutti sono stati importati in egual maniera.

Detto ciò voglio complimentarmi pubblicamente con il Levanto per la vittoria del campionato e con la Sarzanese e soprattutto mister Veronica per vittoria nella partita dei Play - Off.

L'unico rammarico è solo non aver potuto aver a disposizione qualche pedina in più che magari poteva cambiare il risultato finale, ma questo è il bello del calcio."