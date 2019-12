Al termine dell'odierna sconfitta patita in casa dell'Arcola Garibaldina arrivano le dimissioni dell'allenatore Ivano Pedretti. E' lo stesso coach dei granata a comunicarcelo telefonicamente con poche concise parole: "Ringrazio società e giocatori per questi tre anni passati insieme e gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro del campionato sperando che possano riprendersi al più presto."



Dopo la sconfitta odierna a Castelnuovo Magra sono otto K.O. per il sodalizio del presidente Fresta nelle prime otto giornate di campionato.



L.G.