Arcola Garibaldina, ecco i primi tre acquisti dal mercato

Arcola - Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato, come era prevedibile, si inizia a muovere sul mercato l'Arcola Garibaldina di mister Locori. Come anticipato da Calcio Spezzino la squadra granata si assicura, in prestito dall'Intercomunale Beverino, l'esterno di centrocampo Fatos Isufaj e al centrocampista Stefano Barone svincolatosi dal Pegazzano. Insieme a loro anche un gradito ritorno ossia quello dell'attaccante Federico Macera (nella foto, ndr)



"Prima di tutto voglio ringraziare i ragazzi che sono con noi dall'inizio di stagione e che, nonostante queste prime giornate di campionato estremamente complicate, non hanno per la stragrande maggioranza abbandonato la barca mettendosi a piena disposizione della nuova gestione tecnica. - esordisce così ai microfoni di Calcio Spezzino il presidente Giuseppe Fresta - "Poi ecco il mio personale bentornato a Federico, un giocatore che conosce bene il gruppo e che può darci una grossa mano. Infine saluto ed accolgo Isufaj e Stefano che già da ieri sera sono a disposizione di mister Locori e pronti per "fare la guerra" con i nuovi compagni. Adesso penseremo alle prossime due partite che mancano prima della sosta invernale restando comunque vigili se ci saranno ulteriori occasioni di mercato da cogliere al volo."



L.G.