Arcola Garibaldina, diciannove acquisti per ripartire

Dopo un periodo di incertezza dovuta alle dimissioni a sorpresa di mister Andrea Cervia e, soprattutto, all'addio di molti giocatori importanti trasferitisi al Pegazzano per seguire l'ex allenatore granata Pedretti riparte l'Arcola Garibaldina.



Lo fa da un nuovo mister che come anticipato da Calcio Spezzino sarà Ferdinando Bottigliero reduce dall'esperienza interrotta in anticipo nella scorsa stagione alla Forza e Coraggio. Con lui anche Lorenzo Raggi come preparatore dei portieri. Vi sono poi alcune conferme al parco giocatori ossia quelle di Matteo Venturi, Galazzi Gianmarco e Attivissimo Alessandro.



Quella granta sarà comunque una formazione giovane e con tanti volti nuovi. Andiamo quindi a scoprire i primi acquisti ufficiali della società del presidente Giuseppe Fresta.



Per la porta è fatta per l'arrivo di Andrea Lombardi. Il reparto di estremi difensori si completa con il giovane Matteo D'Imporzano in prestito dal Canaletto Sepor e dell'esperto Mirko Cecchinelli.



Altri volti nuovi sono l'attaccante Giosuè Arena che vanta esperienze con Real Fiumaretta e Riccò Le Rondini e arriva in prestito dal Canaletto così come Masini Matteo e Marchini Filippo. Dalla Forza e Coraggio ecco il prestito di Tesconi Simone, mentre dal Ceparana ecco in prestito il terzino destro classe '97 Luca Monticelli.



Bel colpo a titolo definitivo quello di Belakhdim Abdel Whaed, esterno d'attacco classe '99 prelevato dal Colli Ortonovo. Il giocatore nelle ultime stagioni ha vestito la maglia di San Lazzaro Lunense e La Miniera realizzando complessivamente 7 reti. Completano la squadra gli arrivi di Matteo Isoppo, Figliolia Raffaele, Yassine El Arbaoui, Giannini Iacopo, Bedini Luca, Saccani Tommaso, Capitani Francesco, Ratti Federico, Cassinoni Marco e il ritorno fortemente voluto dalla società di Edoardo Boni. In più ecco anche l'arrivo dal Riccò Le Rondini dell'esterno mancino Xheklando "Jack" Celaj. Il mercato granata non è comunque ancora finito qua.



"Un grazie va a tutte le persone che nonostante le difficoltà hanno saputo lavorare con il mister Bottigliero costruendo una squadra giovane che vuole puntare a fare bene nell'imminente nuova stagione - le dichiarazioni del presidente granata Giuseppe Fresta a Calcio Spezzino - "Un grazie quindi al vice presidente Ricco, al diesse Zampolini e ai dirigenti Nucera, Galano e Sgorbini. A loro va un grande in bocca al lupo per la prossima stagione."