Anselmo torna in campo con il Follo San Martino

Follo - Dopo una stagione di inattività torna in campo l'attaccante Nicolò Anselmo e per farlo sceglie l'ambizioso Follo San Martino del suo ex allenatore, ai tempi del Don Bosco Spezia, Andrea Cervia. Con i "salesiani" l'attaccante classe '85 vinse il campionato di I Categoria siglando 12 reti. Per lui si ricorda anche il biennio a Ceparana con 14 marcature complessive. Importanti le stagioni poi al Termo Riomajor in cui realizzò 51 gol contribuendo anche al piazzamento Play - Off dell'allora squadra di mister Ciuffardi. Per lui anche esperienze con Riomajor e Fezzanese. Ora con Lombardini e Francesco Valletta, altri neo acquisti del Follo San Martino, formerà un attacco tutto nuovo. Il diesse Pasciuti è comunque ancora al lavoro per rafforzare ulteriormente la squadra del presidente Luongo.