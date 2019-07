Ancora un esterno d'attacco per il Follo

Follo - Continua la compagna di rafforzamento del Follo San Martino del duo Pasciuti - Cervia. La squadra del presidente Luongo accoglie nelle proprie fila, come anticipato da Calcio Spezzino, l'esterno d'attacco fuori quota classe '99 Manuel Franceschini. Come l'altro neo acquisto Forno anche Franceschini arriva nel sodalizio di Follo dal Valdivara 5 Terre dove aveva concluso la scorsa stagione in Eccellenza, siglando una rete, dopo aver iniziato il campionato in Promozione alla Forza e Coraggio. In panchina ritroverà mister Cervia con cui nella stagione 2017/2018 aveva condiviso l'esperienza in comune al Real Fiumaretta in Promozione, la migliore per lui a livello realizzativo con cinque reti messe a segno complessivamente.