Ancora due rinforzi per il Sarzana 1906

Sarzana - Non dorme mai il calciomercato del Sarzana Calcio 1906 che, dopo aver risolto i suoi problemi relativi all'iscrizione al campionato, sta ultimando la rosa da consegnare al confermato mister Tiziano Veronica. Il diesse Polidori ha ufficializzato nelle ultime ore l'arrivo di altri due ragazzi. Per il reparto d'attacco ecco il jolly offensivo Luca Giovannini in arrivo dal La Miniera ed ex di Castelnovese, Polisportiva Madonnetta, Monterosso, Arcola Garibaldina, Bradia Azzurri. Tredici realizzazioni negli ultimi cinque campionati. Insieme a lui è fatta per il portiere ex Luni Calcio Alessio Marchini, classe '95, che affiancherà il confermatissimo Cucurnia a difesa dei pali della porta rossonera. Il mercato del sodalizio del presidente Castagna non è comunque terminato qui in quanto si attende a stretto giro di posta l'arrivo di un centrale difensivo che rimpiazzi Biagioni accasatosi all'Intercomunale Beverino.