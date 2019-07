Ancora due rinforzi per il Follo San Martino

Follo - Dopo le prime riconferme alla rosa e i quattro volti nuovi annunciati negli scorsi giorni l'ambizioso Follo San Martino dell'accoppiata Pasciuti - Cervia mette a segno altri due colpi di mercato. Arriva a rinforzare la rosa dell'ex allenatore del Valdivara 5 Terre un giocatore proveniente proprio dal sodalizio di Beverino. Si tratta del mediano classe '94 Gianmarco Forno (nella foto in basso, ndr). In precedenza lo si ricorda in I Categoria, sia ligure che toscana, con le maglie di Tarros Sarzanese e Serricciolo con cui realizzò cinque reti in tre campionati. Il botto arriva per la corsia difensiva per cui è stato prelevato, come anticipato da Calcio Spezzino, l'esterno classe '85 Davide Tedeschi, ultimo domicilio Vallicisa Succisa. Il giocatore in passato è stato grande protagonista dei campionati liguri vestendo le maglie di Real Fiumaretta, Colli Ortonovo e Tarros Sarzanese. In Toscana lo si ricorda invece anche con la maglie del Romagnano allora guidato in panchina da mister Cristiano Rolla.