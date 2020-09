Amichevoli, il San Vitale Candia passa al "Bibolini": superata la Santerenzina

Nella splendida location del “Piero Bibolini” di Falconara di Lerici si è disputata un'interessante amichevole pre campionato tra la Santerenzina del neo mister Marco Biavati contro i massesi del San Vitale Candiadell’esperto nuovo tecnico Paolo Bertelloni. I due club in vista della prossima stagione stanno mettendo minuti nelle gambe per farsi trovare pronti, i bianco verdi neo promossi in prima categoria attraverso le parole dell’allenatore gli obiettivi della squadra sono quelli di cercare la salvezza prima possibile. Per quanto riguarda gli ospiti il club del presidente Danilo Lorieri dove con l’apporto del direttore sportivo Fabrizio Della Pina hanno allestito un team di primo ordine con il progetto ambizioso di essere una delle protagoniste del torneo di terza categoria, con l’intenzione di centrare l’obiettivo prefissato.



Il team di San Terenzo, dopo la vittoria sulla Juniores Regionale della Fezzanese, hanno ceduto nel finale il confronto ricco di gol contro Carlesi & compagni. Gli ospiti già in palla al loro secondo test, un po' meno per i santerenzini, le due formazioni prive di diverse pedine (Maggiali,Cini,Tasso per i locali, Rubino e Aliboni per i massesi)si sono affrontate a viso aperto senza tanti studiati tatticismi. Apre le marcature il San Vitale con Gallia, rispondono i locali con Mariotti su lancio di Pigoni, prima dell’intervallo l’esterno Donadel riporta avanti i compagni. Nelle prime battute del secondo tempo la Santerenzina pareggia i conti con Baldassini che ribatte in rete una persistente azione sotto porta. Gli ospiti cercano il terzo gol che arriva con Bongiorni Nicolò dopo che lo stesso e il compagno di reparto Contadini in precedenza non riuscivano a far breccia dalle parti del neo entrato Cretella.



Tabellino



Santerenzina-San Vitale Candia 2-3

Santernzina: Biondo, Musetti, Ilari, Gabriele, Cadente, Fresco, Mariotti, Giorgi, Gerosa, Puglione,Pigoni( nel s.t. sono entrati Cretella, Lombardi, Pasquali, Pardini, Conti,Baldassini,Ticozzi) All. Biavati

San Vitale Candia : Ambrosini, Di Benedetti, Deda, Fruzzetti, Finelli, Donadel, Carlesi, Bongiorni N., Gallia,Contadini, Balloni(entrati Della Pina, Fellini, Caruso) All Bertelloni

Marcatori : Gallia, Mariotti, Donadel, Baldassini, Bongiorni