Amichevoli, Bolanese tris al Canaletto

Amichevole anche per la formazione della Bolanese neo promossa in I Categoria. I giallorossi di Trivelloni si sono imposti per 3 - 0 in casa della formazione Juniores Regionale del Canaletto Sepor.



A rubare la scena è stato Davide Castellanotti autore di tutte e tre le reti della formazione di Bolano.