Amichevoli, Bolanese tennistica

Ancora un'amichevole per la Bolanese di mister Trivelloni che ha recentemente incrociato i tacchetti con la neo nata formazione di II Categoria dello Spezia Calcio Popolare. La partita è terminata con il risultato di 6 - 1 in favore dei giallorossi grazie alle reti di Luccherino, Lapperier, Castellanotti Davide, Castellanotti Andrea, Zoumana Ballo e Briselli. Per gli spezzini in rete l'ex di turno Rabà.



Nella squadra di mister Trivelloni ha esordito il neo acquisto ex Canaletto Sepor Leonardo Dascanio, il giocatore che era stato protagonista del tremendo incidente di quasi un anno fa ad Albiano Magra e che è tornato finalmente a calcare il terreno di gioco.