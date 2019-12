Alla Castelnovese torna il sorriso nello scontro salvezza con l'Arcola

Castelnuovo Magra - Va alla Castelnovese il delicato scontro salvezza di I Categoria della Spezia tra neo promosse. I gialloneri di mister Cozzani superano infatti di misura l'Arcola Garibaldina fanalino di coda del torneo che cade per l'ottava volta consecutiva rimanendo ferma in classifica a quota zero punti. Il K.O. fa decidere a mister Pedretti di rassegnare le sue dimissioni dalla guida tecnica dei granata dopo tre stagioni alla guida del sodalizio del presidente Giuseppe Fresta. Di contro il successo della squadra di casa rilancia l'undici giallonero dopo un periodo buio in quanto a risultati con la formazione di Cozzani che sale a quota sette punti in classifica.



Dopo un avvio abbastanza equilibrato il match si sblocca al 22° quando su una punizione calciata in mezzo all'area da parte della Castelnovese è Figaia a trovare la deviazione vincente da pochi metri e realizzare il vantaggio locale. Alla mezzora bella azione di Cozzani che salta due avversari, ma poi spreca da buona posizione. Il vantaggio locale permane fino al 37° quando su un cross ospite ecco la sponda di Maracci che favorisce la gran botta al volo di Strata pronto a ristabilire la parità in campo. Al 46° Castelnovese in dieci uomini per l'espulsione di Morina. Ora è la squadra di Pedretti a prendere in mano il pallino del gioco. Un minuto dopo l'inizio della ripresa ancora Cozzani in evidenza: il fantasista riesce ad arrivare davanti a Franceschini e conclude in diagonale con il suo fendente che sfiora il palo ed esce sul fondo. Al 53° occasionissima per i granata, ma Romano sbaglia clamorosamente a Franceschini battuto. Al 65° parità numerica ristabilita in campo con l'espulsione di Maracci che si becca il secondo cartellino giallo della sua partita e deve lasciare il campo. Al 72° trova il nuovo vantaggio la Castelnovese con Mora che sfrutta al meglio un errore difensivo ospite e insacca il gol vittoria alle spalle di Adroit. Succede poco altro. Il triplice fischio sancisce una vittoria di importanza fondamentale per la squadra di mister Cozzani.



Tabellino



Castelnovese - Arcola Garibaldina 2 - 1

Marcatori: 22° Figaia (C), 37° Strata (A), 72° Mora (C)



Note: espulsi al 46° Morina (C) e al 65° Maracci (A)



Castelnovese: Franceschini, Cherubini (89° Antognetti), Gionaj, Ciacci, Castruccio (57° Baudone), Ferdeghini, Mora, Giunta, Morina, Figaia, Coppola. All. Cozzani

A disp.: Botta, Mecani, Sibii, Ciacci, Casani.



Arcola Garibaldina: Adroit, Galazzi, Devoto (49° Agrifogli), Maracci, Rovani, Costa, Grillo (67° Piro), Strata (67° Balsano), Venturi, Romano (59° Frione), L. Cozzani (75° Liotti). All. Pedretti

A disp.: Langella, Guido, Angiolelli.