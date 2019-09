A tu per tu con Jacopo Maugeri

Beverino - A pochi giorni dalla sconfitta subita contro il Casarza Ligure, sconfitta che ha segnato l'inizio ufficiale della stagione 2019/2020 dell'Intecomunale Beverino, abbiamo raggiunto telefonicamente il vulcanico presidente Jacopo Maugeri, che gentilmente ci ha rilasciato una breve intervista.





Presidente, esordio stagionale amaro con la sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Casarza Ligure

“Hai perfettamente ragione. Il nostro esordio non è stato dei migliori ma non ne facciamo certamente un dramma, anche se non nego mi avrebbe fatto piacere iniziare con una vittoria. Quindi, come ho detto prima, nessun dramma e bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo da diverse settimane”.



L'intercomunale Beverino si è rinforzata tanto anche nei quadri dirigenziali...

“Per quanto riguarda l'assetto societario quest’anno con gli arrivi di Sabatini e Scarafile, che saranno coadiuvati da Bettinotti, che è con noi dal 2007, abbiamo fatto un grosso passo avanti dal punto di vista dell’assetto tecnico sportivo. Per i rimanenti dirigenti siamo sempre i soliti che da molto tempo portano avanti un progetto lungo 12 anni per la squadra del paese”.



Oltre ad aver rinforzato la dirigenza, avete rinforzato molto anche la squadra

“Il mercato è stato fatto integrando i giocatori dello scorso anno con giocatori che hanno esperienza per questa categoria e quindi i fuoriquota, che come ben saprai sono fondamentali per fare un buon campionato. Alla fine posso dire che sono soddisfatto del lavoro svolto dai nostri direttori”.



Quali sono gli obiettivi di questa stagione?

“Gli obiettivi di quest’anno sono sicuramente fare un buon campionato che ci possa permettere di restare in Prima Categoria, anche se spero in qualcosa in più, creare un buon gruppo che duri negli anni e considerato che sono anni che non ci scontriamo con il Riccó le Rondini vincere i derby”