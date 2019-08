Ultimi giorni di riposo per le calciatrici dello Spezia Calcio Femminile

La Spezia- Ultimi giorni di vacanza per le calciatrici dello Spezia Calcio Femminile. A partire da venerdì 23 agosto, infatti, le aquilotte si ritroveranno a Borghetto Vara, presso la rinnovata struttura gestita dalla Società Autoservice, per iniziare a preparare la nuova stagione calcistica che le vedrà impegnate nel girone C del campionato di Serie C. Confermato alla guida tecnica l'esperto Roberto Morbioni, che si avvarrà della collaborazione di Adela Serban, la quale ricoprirà anche il ruolo di team manager, Maurizio Rossi preparatore dei portieri e, confermata anche gran parte della rosa dello scorso anno, in riva al golfo dei poeti sono arrivate le calciatrici Aurora Valente, dal Torino, Sharon Baldini, dal Fossone, Marica Licco e Alessia Giuffra, dal Genoa Women, Ginevra Lo Vecchio, dall’Empoli, e Debora Del Francia, dal Pontedera, che sicuramente andranno ad alzare il livello tecnico della rosa della formazione spezzina.