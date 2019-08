Ufficiale, lo Spezia Calcio Femminile è stato inserito nel girone C

La Spezia- Nella giornata di mercoledì 28 agosto sono stati ufficializzati i gironi dei campionati nazionali di Serie C, dove al via vede impegnate 54 formazioni che sono state suddivise in quattro gironi. Lo Spezia Calcio Femminile è stato inserito nel girone C insieme alle seguente formazioni: Jesina, Riccione, Arezzo, San Miniato, Pontedera, Pistoiese, Bologna, Imolese, Grifone Gialloverde, Res Women, Sassari Torres. I calendari della stagione 2019/2020 saranno svelato alle ore 12 di venerdì 6 settembre, esattamente a un mese dall'inizio del campionato. Di seguito i giorni:





Girone A: Caprera, Campomorone Lady, Pinerolo, Speranza Agrate, Voluntas Osio, Real Meda, Como, Azalee, Biellese, Alessandria, Canelli, Juventus Torino, Torino Women, Academy Parma

Girone B: Atletico Oristano, Accademia Spal, Gordige Calcio Ragazze, Padova, Venezia, Vicenza, San Paolo, Südtirol Damen Bolzano, Unterland Damen, Brixen Obi, Trento Clarentia, Isera, Brescia, Cortefranca

Girone C: Jesina, Riccione, Arezzo, San Miniato, Pontedera, Pistoiese, Spezia, Bologna, Imolese, Grifone Gialloverde, Res Women, Sassari Torres

Girone D: Catania, Ludos, Salento Women, Catanzaro, Apulia Trani, Sant’Egidio, Pomigliano, Dream Team, Real Bellante, Free Girls, Pescara, Chieti, Aprilia Racing, Roma XIV Decimoquarto