Spezia Calcio Femminile, ufficializzato il calendario 2020/21

Sarà la formazione del Calcio Femminile Azalee, compagine lombarda, a tenere a battesimo il rinnovato Spezia Calcio Femminile di mister Leccese nel campionato di Serie C 2020/21 del Girone A. Alla terza giornata è in programma la partita contro il Campomorone Lady, mentre l'ultima giornata vedrà le aquilotte impegnate nel derby contro il Genoa. Nel mezzo la sfida casalinga contro il Torino Women.



«Dopo la Coppa Italia anche il campionato è pronto a partire con tante sfide affascinanti - commenta a margine della presentazione dei calendari Sandro Morgana, vicepresidente LND per l’area Sud e delegato al calcio femminile - C’è tanto entusiasmo intorno a questa nuova stagione, la speranza è che ora non ci si debba fermare più ma sono abbastanza fiducioso. Le nostre società hanno dimostrato infatti grande senso di responsabilità nel rispetto delle norme di sicurezza, adesso ci auguriamo di ritrovare presto anche i tifosi che sono l’anima di questo sport»

Calendario Spezia calcio femminile

1° giornata ( 11/10/20- 17/01/21 ) Spezia – Alzalee

2° giornata (18/10/20- 24/01/21 ) Caprera – Spezia

3° giornata ( 25/10/20- 14/02/21 ) Spezia – Campomorone Lady

4° giornata ( 08/11/20- 07/03/21 ) Independiete Ivrea – Spezia

5° giornata ( 15/11/20- 21/03/21 ) Spezia – Torino Women

6° giornata ( 22/11/20- 28/03/21 ) Pro Sesto – Spezia

7° giornata ( 29/11/20- 11/04/21 ) Alessandria – Spezia

8° giornata ( 06/12/20- 18/04/21 ) Spezia - Real Meda

9° giornata ( 13/12/20- 02/05/21 ) Pinerolo – Spezia

10° giornata ( 20/12/20- 09/05/21 ) Spezia – Speranza Agrate

11° giornata ( 10/01/20- 16/05/21 ) Genoa – Spezia



Tre le soste previste: dal 28 dicembre al 9 gennaio per le festività natalizie, dall’8 al 20 marzo in concomitanza del Torneo femminile Arco di Trento e dal 29 marzo al 10 aprile per le festività pasquali. Il campionato lascerà spazio alla Coppa Italia il 7 e il 28 febbraio rispettivamente per gli ottavi e i quarti, infine il 25 aprile per le semifinali di andata.