Spezia Calcio Femminile tris al Genoa: la Coppa Liguria è tua!

Le ragezze di mister Paolo Marconi chiudono la competizione da imbattute con ben 7 vittorie e 3 pareggi all'attivo

Genova - Lo Spezia Calcio Femminile trionfa in Coppa Liguria battendo il Genoa al Sant'Eusebio. Le ragazze in maglia bianca, allenate da mister Paolo Marconi, chiudono così da imbattute il torneo conquistando ben sette vittorie e tre pareggi portandosi a casa con pieno merito il trofeo. Partita che si chiude già nel primo tempo con tre gol di pregevole fattura: prima Bernardi con gran tiro dai trenta metri che va ad insaccarsi all'incrocio sblocca il match, poi ecco il colpo di testa vincente di capitan Serban e in chiusura di tempo Polese dal limite dell'area chiude di fatto i giochi. Nella ripresa la squadra controlla la partita, il Genoa cerca di riaprirla in tutti i modi, ma riesce solo ad accorciare le distanze a metà tempo con bel gol di Arrighi. Per le aquilotte da segnare anche tre legni colpiti con Borrello e due volte con la Gasperini.



Tabellino



Genoa Femminile - Spezia Calcio Femminile 1 - 3

Marcatrici: 13° Bernardi (S), 34° Serbani (S), 45° Polese (S), 76° Arrighi (G)



Spezia Calcio Femminile: Montefiori (85' Rossi), Luciani (55' Gangarossa), Trenti, Chilosi, Serban Ghisolfi (70' Simonini), Polese, Berti (55' Gasperini), Borrello, Zambon, Bernardi (75' Vergassola). All. Marconi