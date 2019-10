Porte aperte alla scuola calcio femminile al Ceparana

Bolano - Asdc Ceparana Calcio organizza per Mercoledì 23 Ottobre 2019, a partire dalle ore 17:00 un Open Day dedicato al calcio femminile, la giornata gratuita è dedicata a bambine e ragazze dai 5 a 16 anni e si svolgerà presso l’impianto sportivo C. Incerti di Ceparana.

E' possibile iscriversi e ricevere informazioni contattando la segreteria dell’Asdc Ceparana Calcio ai i seguenti numeri: 329.0820230-329.9336306-338.6557345-334.7863485 o collegandosi al sito: http://www.facebook.com/campuscalcioceparana/

Per partecipare si raccomanda copia certificato medico in corso di validità.

All’ Open Day è prevista la partecipazione del delegato regionale FIGC attività femminile.

Mentre bambine e ragazze in campo avranno modo di divertirsi, i genitori avranno la possibilità di conoscere i tecnici e i dirigenti dell’Asdc Ceparana Calcio i quali esporranno il progetto tecnico e sportivo per la Stagione 2019/2020.