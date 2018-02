Lo Spezia Calcio Femminile esordisce con una vittoria in campionato

Le aquilotte di mister Marconi superano con un netto 4 - 1 le rossoblu del Vado già superate anche in Coppa Liguria

La Spezia - Esordio con il botto per le ragazze di Marconi nel campionato di Serie C femminile. Dopo la vittoria in Coppa Liguria le aquilotte, favorite anche nella competizione maggiore, erano attese al varco dall'altra grande favorita, il Vado. Ma la sfida è durata solo un tempo, il primo, molto equilibrato con una sola occasione per parte, anche se la traversa colpita da Battolla è stata più clamorosa. Nella ripresa Marconi aggiusta qualcosa e lo Spezia in nove minuti chiude la partita, Battolla, Zambon di testa e Borrello di rapina tramortiscono le rossoblu che hanno un sussulto alla metà del tempo con Levratto, ma ancora Zambon con un eurogol chiude i conti. La squadra del Vado non crea più nulla e per lo Spezia la vittoria vale veramente doppio.



Tabellino



Spezia Calcio Femminile - Vado Femminile 4 - 1

Marcatori: 49° Battolla, 52° e 76° Zambon 54° Borrello 69° Levratto



Spezia Calcio Femminile: Montefiori, Trenti, Serban, Chilosi, Ghisolfi- Zambon, Gasperini, Bernardi ( 75' Gangarossa ) Polese ( 75' Berti ) Battolla- Borrello. All. Marconi

A disp: Rossi, Vergassola, Luciani, Simonini, Lombino.



Arbitro: Cassese della Spezia