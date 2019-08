Inizia a muoversi il mercato dello Spezia Calcio Femminile

La Spezia- Sei volti nuovi, ma potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti nella rosa che si appresta ad iniziare la stagione 2019/2020. Gruppo rinforzato in tutti i ruoli e per il confermato Mister Morbioni una rosa competitiva e di qualità medio alta per affromtare al meglio il difficile Campionato di Serie C. Arrivano in riva al Golfo Aurora Valente 20 anni difensore dal Torino, Sharon Baldini 25 anni centrocampista dal Fossone, Marica Licco 19 e Alessia Giuffra 26 centrocampista e jolly dal Genoa Women, Ginevra Lo Vecchio 20 anni attaccante dall’Empoli e Debora Del Francia 25 anni attaccante dal Pontedera. Mentre è fissato per il 21 agosto il raduno e la presentazione presso il Ferdeghini della Spezia