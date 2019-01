Di Lupo: "Il mio sogno nel cassetto è la Nazionale Italiana Femminile"

L'attaccante dello Spezia Calcio Femminile si racconta ai nostri microfoni. "Siamo una buona squadra, possiamo ambire ad una delle prime tre posizioni anche se abbiamo perso qualche punto per strada" "Il calcio femminile può crescere ancora..."

La Spezia - Attaccante classe '95 dello Spezia Calcio Femminile, nativa di Pisa e con esperienze passate con Castelfranco, Empoli Ladies, e Lucchese Femminile con 15 reti all'attivo nel torneo cadetto femminile. Lei è Jessica Di Lupo attaccante arrivata quest'estate a vestire la maglia delle aquilotte e che oggi è nostra ospite in sala stampa per un'intervista in cui ci parlerà della sua esperienza allo Spezia Femminile e delle sue aspirazioni.



Benvenuta sulle nostre pagine virtuali Jessica. E' arrivata quest'estate in maglia bianca, come si trova nello Spezia Calcio Femminile?



"Devo dire che mi trovo veramente molto bene sia con la società, che con le compagne e il mister."



Finora è contenta della vostra stagione e a cosa potete ambire come squadra in questo campionato di Serie C Femminile?



"Il nostro campionato va abbastanza bene, abbiamo un po’ di rammarico per qualche punto perso per strada che ci avrebbe proiettato in posizioni di classifica più ambiziose. Penso che per la forza della nostra squadra possiamo ambire ad una delle prime tre posizioni della classifica, se poi fosse proprio la prima meglio!"



Se invece guardiamo a livello personale come sta andando la sua stagione?



"A livello personale direi bene. Ho saltato tre partite però penso di aver fatto bene fino ad adesso, anche perché siamo un ottimo gruppo. Inoltre ho realizzato quattro reti equamente divise tra campionato e coppa."



E' originaria di Pisa, indossare la maglia delle Aquilotte è quasi un derby per lei?



"Quando indosso una maglia per cui gioco la sposo in pieno quindi mi sento parte integrante della squadra e della città, ovviamente tutto questo nulla togliendo all’affetto che provo per la mia città di origine."



Lei è ancora molto giovane, quali sono le sue aspirazioni per la sua carriera calcistica?



"Personalmente ambisco a raggiungere la massima serie del calcio femminile, anche se il vero e proprio sogno nel cassetto è quello di poter indossare un giorno la maglia della Nazionale Italiana Femminile di calcio."



Allargando il discorso al movimento del calcio femminile in Italia, come pensa che questo possa crescere ulteriormente nei prossimi anni?



"Sicuramente con l’interessamento dei club maschili, il potenziamento delle scuole calcio e la possibilità di passare al professionismo permetterebbe alle ragazze italiane di competere con le ragazze straniere che giocano già per professione, oltre che per passione."



Siamo in chiusura di intervista, vuole aggiunge altro prima di salutarci?



"Solo che mi auguro e auspico una crescita del calcio femminile in tempi brevi per riuscire a vivere appieno il mio sogno di calciatrice. Infine vorrei ringraziare tutti i dirigenti incontrati sino ad oggi per l’impegno e la dedizione che hanno profuso verso questo sport nonostante le molte avversità che incontrano tutti i giorni."