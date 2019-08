Coppa Italia di Serie C, lo Spezia Calcio Femminile insertio nel girone 8

La Spezia- La nuova stagione di calcio femminile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti prenderà il via l’8 settembre con la prima delle tre giornate dei gironi eliminatori di Coppa Italia Serie C. Al via 54 formazioni iscritte al campionato che sono state divise in accoppiamenti, triangolari e quadrangolari con il rinnovato Spezia Calcio Femminile che è stato inserito nel girone 8 insieme alle formazioni del San Paolo e dell'Academy Parma. L'esordio delle ragazze di mister Morbioni è in programma domenica 8 settembre contro la formazione modenese del San Paolo, partita in programma al Mazzoni di Modena alle ore 15:00. Di seguito i raggruppamenti della Coppa Italia di Serie C 2019/2020



RAGGRUPPAMENTI

Raggruppamento 1: Catanzaro, Salento Women, Apulia Trani

Raggruppamento 2: Sant’Egidio, Pomigliano, Dream Team

Raggruppamento 3: Atletico Oristano, Caprera, Sassari Torres

Raggruppamento 4: Grifone Gialloverde, Res Women, Aprilia Racing, Roma XIV Decimoquarto

Raggruppamento 5: Real Bellante, Pescara, Free Girls, Chieti

Raggruppamento 6: Jesina, Riccione, Arezzo

Raggruppamento 7: Pontedera, Pistoiese, San Miniato

Raggruppamento 8: Spezia, San Paolo, Academy Parma

Raggruppamento 9: Accademia Spal, Imolese, Bologna

Raggruppamento 10: Gordige, Venezia, Padova, Vicenza

Raggruppamento 11: Brixen Obi, Unterland Damen, Sudtirol Damen

Raggruppamento 12: Trento Clarentia, Isera, Brescia, Cortefranca

Raggruppamento 13: Catania, Ludos

Raggruppamento 14: Como 2000, Azalee, Speranza Agrate, Real Meda

Raggruppamento 15: Canelli, Voluntas Osio, Alessandria, Campomorone

Raggruppamento 16: Torino, Pinerolo, Biellese, Juventus Torino