Calcio Femminile, lo Spezia mette nel mirino il Sanremo

Importante affermazione delle ragazzi di Marconi che sbancano il difficile campo di Vado.

La Spezia - Dopo la conquista della prima storica Coppa Liguria, lo Spezia Calcio Femminile si conferma squadra di vertice anche nel campionato di Serie C. Le aquilotte di Marconi, infatti, hanno sbancato il campo del Vado centrando la terza vittoria consecutiva che gli vale la conferma della seconda posizione di classifica. Al vertice troviamo il Sanremo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le partite disputate domenica scorsa. Il Sanremo di Licarsi mantiene la vetta della classifica a due settimane dallo scontro diretto. Come già accaduto nelle precedenti partite, il Sanremo fatica più del dovuto per poi trovare il vantaggio con Luccisano, abile a capitalizzare al meglio l'assist fornito dalla De Mattia. Ad inizio ripresa la capolista trova il raddoppio grazie alla Greco per poi soffrire nei minuti finali grazie alla rete della Giusto che però firma solamente il 2-1 finale. Continua il buon momento dello Spezia Calcio Femminile che a Vado centra la terza vittoria consecutiva che serve a mantenere nel mirino il Sanremo e soprattutto per distaccare notevolmente le rossoblu di Sanna. Dopo i primi minuti di studio sono le spezzini a passare in vantaggio grazie alla solita Zambon per poi trovare il raddoppio con Gasperini. Il Vado accorcia le distanze grazie al calcio di rigore trasformato dalla Simeoni che firma il definitivo 2-1. rinviata la partita tra il Campomorone Sant'Olcese ed il Genoa.

Risultati prima giornata di ritorno

Sanremo – Baia Alassio 2-1

Campomorone Sant'Olcese – Genoa rinviata

Vado – Spezia Calcio 1-2

classifica- Sanremo 16; Spezia Calcio Femminile 15; Vado 10; Baia Alassio 6; Genoa (*) 3; Campomorone Sant'Olcese (*) -2.