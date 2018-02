Calcio Femminile, il punto dopo la prima giornata di campionato

Inizio con il botto per la formazione dello Spezia Calcio Femminile, che batte il quotato Vado. Bene anche le formazioni del Genoa 1999 e del Sanremo.

La Spezia - Archiviata definitivamente la Coppa Liguria con la bella vittoria conquistata dallo Spezia Calcio Femminile, domenica scorsa è iniziato con il botto il campionato di Serie C che ha proposto, già nella prima giornata, degli scontri interessanti e pieni di significato, su tutti quello che ha visto impegnate le ragazze dello Spezia Calcio Femminile contro il quotato Vado Femminile. Fattore campo rispettato grazie alle tre vittorie conquistate dalle formazioni del Baia Alassio, Genoa 1999 e Spezia Calcio Femminile. Diciotto le reti totali, di cui otto nella sola sfida che ha visto trionfare il Genoa 1999 contro il Campomorone Sant'Olcese. Come inizio non c'è male, ma la strada verso il Campionato Interegionale è ancora lunga. Si preannuncia, però, un campionato all'insegna dell'equilibrio e del “tutto può accadere domenica dopo domenica”. Nulla sembra scontato, le formazioni sono tutte ben attrezzate ed agguerrite. Sarà battaglia, ma quella sportiva, su tutti i campi e in tutte le giornate e, sicuramente, ci saranno avvicendamenti continui in classifica. La copertina di giornata, la prima di questa stagione, è riservate alle calciatrici che sono andate a segno con una doppietta. Sto parlando di Cerato ( Unione Sanremo ), Arrighi ( Genoa 1999 ), Palma ( Genoa 1999 ), Tsouli ( Genoa 1999 ) e della spezzina Zambon.

Analizzando brevemente le singole partite, troviamo uno Spezia Calcio Femminile, che è partito a fari spenti e senza proclami, che ha domato e sconfitto il Vado Femminile, da moli considerata la vera favorita per il salto nel campionato di Serie B. La sfida è durata solo un tempo, il primo, molto equilibrato con una sola occasione per parte, anche se la traversa colpita da Battolla è stata l'azione più clamorosa. Nella ripresa mister Marconi aggiusta qualcosa e lo Spezia Calcio Femminile in nove minuti chiude la partita: Battolla, Zambon e Borrello tramortiscono le rossoblu che hanno un sussulto alla metà del tempo con Levratto, ma ancora Zambon con un eurogol chiude i conti firmando il definivo poker spezzino. Parte nei migliore dei modi il campionato del Genoa 1999 che davanti al proprio pubblico stende il Campomorone Sant'Olcese con le reti messe a segno da Arrighi ( 2 ), Palma ( 2 ), Tsouli ( 2 ) e Iavarone, mentre per gli ospiti a segno ci va Pisani per il definitivo 7-1 rossoblu. Inizio più che positivo per la formazione del Sanremo che, trascinata dalla perentoria doppietta della Cerato, sbanca il campo del Baia Alassio per tre reti a due. Prossimo turno -Campomorone Sant'Olcese – Spezia Calcio Femminile; Unione Sanremo – Genoa 1999; Vado – Baia Alassio





Risultati prima giornata

Baia Alassio – Sanremo 2-3

Genoa 19999 – Campomorone Sant'Olcese 7-1

Spezia Calcio Femminile – Vado 4-1



Classifica- Genoa 1999, Spezia Calcio Femminile, Unione Sanremo 3; Baia Alassio, Vado, Campomorone Sant'Olcese 0.