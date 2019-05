Al via le finali nazionali del progetto "ragazze in gioco"

L'ISA 1 Piaget del professor Baudinelli sconfitta nella finale regionale

La Spezia - A Giulianova nelle Marche si sta svolgendo la manifestazione nazionale di calcio femminile categoria scuole medie (cadette) promossa dalla Figc per valorizzare il calcio femminile col progetto "ragazze in gioco".

Poteva esserci l'Isa 1 Piaget a rappresentare la Liguria, con le alunne del prof. Pier Giorgio Baudinelli ma la sconfitta a Chiavari in finale contro le ragazze della Don Gnocchi di Lavagna (5-2) ha impedito la qualificazione. Pensare che la vittoria in semifinale con la scuola genovese di San Fruttuoso (3-2) aveva lasciato ben sperare ma le ripartenze micidiali delle avversarie hanno reso vane le due belle reti di Carmen Alborino. Nella formazione dell'Isa 1 Piaget hanno giocato Noemi Stoian,Camilla Vegna, Letizia Ricco, Sara Ramognino, Giulia Maggi, Emma Maccariello, Alessia De Martino, Alicia Bisson, Noemi Alborino e Carmen Alborino.

Comunque ai nazionali un pò di Spezia sarà presente visto che la Figc Liguria ha delegato alle eccellenze del nostro golfo di allestire lo stand che farà conoscere i nostri prodotti enogastronomici nella serata conviviale tra tutte le venti regioni partecipanti.

Ad essere stati coinvolti con il contributo della qualità dei loro prodotti Paolo Bosoni col vermentino delle Cantine Lunae, Marco Lucchi con olio e pesto del Frantoio Lucchi Guastalli di S.Stefano, i muscoli di Eugenio Borio della Cooperativa Miticoltori, le salcicce di Fulvio e Alessandra del Salumificio Pignone, la focaccia di Massimo del Panificio Stradini Le Grazie, il pandolce della Dolciumi Baldassini e dulcis in fundo il castagnaccio de La Pia Centenaria....e ne siamo certi a vincere questa volta sarà sicuramente il palato.