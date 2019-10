Al Ceparana porte aperte al calcio femminile

Bolano - Mercoledì 23 Ottobre 2019 si è svolta una intera giornata all’insegna del calcio femminile in provincia di La Spezia, l’Asdc Ceparana Calcio ha aperto le porte alla nascita del settore femminile, con l’organizzazione dell’open day in rosa, alla manifestazione hanno partecipato ragazze entusiaste e motivate di varie fasce d’età, che si sono cimentate in una seduta di allenamento tenuta dai tecnici della società rossonera e sotto la supervisione del Direttore Sportivo Emiliano Barabino e del Responsabile Settore Giovanile Leonardo Luti. I genitori insieme ad un gruppo di spettatori hanno seguito con interesse l’allenamento delle ragazze, a fine seduta stanche ma soddisfatte della giornata, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con Massimo Borgetti delegato Provinciale FIGC-SGS settore Femminile per la provincia della Spezia che ha esposto il progetto per la stagione 2019/2020 e le varie forme di collaborazione che la federazione ha in cantiere per far crescere il movimento femminile.

Per informazioni e sulla modalità di iscrizione tutte le bambine e/o ragazze interessate possono rivolgersi presso la Segreteria dell'Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri : 338.6557345 – 334.7863485 – 329.9336306 – 329.0820230

L'impianto sportivo C. Incerti di Ceparana dispone di 1 Campo a 11 in erba Naturale, 1 Campo a 11 in terra battuta,1 Campo a 7 in erba sintetica, 1 Campo a 5 in erba sintetica.

Per tutte le interessate, c’è la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito.

Ad assistere all’Open Day era presente la forte centrocampista Giorgia Alberici classe 2003 e giocatrice nella under 17 femminile dello Spezia Calcio, che prima di approdare alla corte degli aquilotti ha indossato la casacca rossonera dell’Asdc Ceparana Calcio.